Messi vende camisolas com imagem dos Açores

Jogador argentino apresentou linha ecológica e Ilhéu de Vila Franca é um dos principais destaques

Lionel Messi lançou uma nova linha de roupa, produzidas de forma ecológica, onde o ilhéu de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, é a imagem de marca.

"Esta camisola apresenta o belo ilhéu de Vila Franca do Campo, uma das paisagens mais icónicas da ilha açoriana de São Miguel. A piscina natural da ilha abriga milhares de espécies em vias de extinção, um lembrete simbólico de que poucas coisas na Terra existem em quantidades infinitas», informa a Messi Store na descrição do artigo.

A coleção apela à responsabilidade coletiva de preservar a Natureza, oferecendo produtos fabricados de acordo com normas amigas do ambiente.

A camisola branca, com imagem aérea do ilhéu açoriana ao centro, é uma das principais referências da 'Linha Verde' do negócio de vestuário do jogador.

As peças de roupa, de edição limitada, custam entre 53 euros, para mulher, e 121 euros, para homem.