Messi já encontrou casa em Paris e deixa luxuoso hotel onde viveu um mês e meio

Argentino pagará algo como 20 mil euros por mês, diz a RMC Sport.

Lionel Messi já terá encontrado casa em Paris, depois de um mês e meio a viver num luxuoso hotel, segundo informa esta sexta-feira a RMC Sport.

De acordo com as mesmas informações, a nova casa do astro argentino - com 300 metros quadrados, dois pisos, quatro quartos e um jardim - situa-se numa localidade onde já vivem alguns colegas do PSG, a oeste de Neuilly-sur-Seine.

Ainda segundo a RMC Sport, Messi pagará algo como 20 mil euros por mês.