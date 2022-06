Messi e Fàbregas passam férias em mansão que custa 300 mil euros por semana

Os dois ex-Barcelona estão com as respetivas famílias em Ibiza, a passar férias.

Lionel Messi e Cesc Fàbregas, amigos desde os tempos em que partilharam balneário no Barcelona, estão de férias em Ibiza, com as respetivas famílias. E a mansão que escolheram para desfrutar de alguns dias de descanso custa 300 mil euros por semana, de acordo com o adiantado pela imprensa espanhola.

A Villa de Sa Ferradura, construída nos anos 70, está equipada com seis quartos, sala de ginásio, piscina de 20 metros de comprimento... entre muitos outros luxos. Trabalham 22 pessoas na habitação.

Além desta casa com vista para o Mar Mediterrâneo, os futebolistas alugaram um iate - o Shalimar II - que custa 10 mil euros por dia.

O avançado argentino está agora no PSG, o médio espanhol terminou contrato com o Mónaco e está livre no mercado.