Lando Norris relata ameaças à namorada portuguesa Luisinha nas redes sociais

Piloto da McLaren, Nando Norris, namora com a modelo portuguesa Luisinha Oliveira

Lando Norris revelou, numa entrevista ao jornal britânico The Sun, receber constantemente ameaças de morte nas redes sociais. E que desde que namora com Luisinha Oliveira, a modelo portuguesa passou também a ser alvo de discursos de ódio.

"Eu recebo ameaças de morte com frequência. Muita gente recebe. O que é feito [por autoridades e responsáveis pelas redes sociais] não é suficiente, e isso é difícil. Se eu tivesse visto essas ameaças quando comecei Fórmula 1 em 2019, teria mais efeito sobre mim. Hoje em dia entendo que, no final, o melhor mesmo é rir. Não é rir de uma ameaça de morte, mas dos comentários burros que chegam e das coisas que as pessoas fazem para ter atenção. Quero correr, viajar o mundo, conhecer novas pessoas e criar novas experiências. E eles estão a suar a vida deles atrás de um computador num quarto procurando arruinar, perturbar e agredir alguém", disse.

O piloto da McLaren revelou que o mesmo discurso de ódio passou a ser irecionado à namorada, a modelo portuguesa Luisinha Oliveira.

"É mais difícil para ela? Claro. Podem ser várias coisas. Seja sobre minha vida pessoal, eu e minha namorada, principalmente a quantidade de páginas de ódio dedicadas a Luisinha agora. É horrível. O Instagram e o Twitter são as principais redes e isso não é fácil para ela. É difícil para ela estar envolvida nisto. Quando se corre é um processo e aos poucos vamos adaptando-nos: da Fórmula 4, à Fórmula 3, à Fórmula 2 e à Fórmula 1. Mas passar de nunca ter visto uma corrida de Fórmula 1 a de repente estar sob os holofotes é extremamente duro e ter que ler comentários também. Quero protegê-la disso", concluiu.