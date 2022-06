Lando Norris cada vez mais rendido à portuguesa Luisinha Oliveira

A gozar uns dias de descanso antes do GP do Azerbaijão, o piloto britânico não escondeu a paixão pela modelo natural do Porto

Depois de, no início do ano, ter assumido o relacionamento com a portuguesa Luisinha Oliveira, ao partilhar uma fotografia de um beijo apaixonado no meio do deserto do Dubai, Lando Norris mostrou agora que o amor está para durar.

O piloto da McLaren fotografou a namorada na praia e revelou-se deslumbrado com o que viu.

A relação está cada vez mais séria e os dois já não se largam sendo que Luisinha é presença assídua nas corridas de Norris.