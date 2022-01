Lando Norris assume namoro com modelo portuguesa

O piloto de Fórmula 1 está numa relação com Luisinha Oliveira desde agosto de 2021, no entanto só agora assumiu o namoro

Lando Norris, piloto da McLaren e um dos rostos mais carismáticos da Fórmula 1, assumiu, esta quarta-feira, que está apaixonado. A dona do coração do britânico, de 21 anos, é portuguesa, mais concretamente do Porto.

Luisinha Barosa Oliveira tem 22 anos e é modelo agenciada pela Central Models. A jovem é irmã da atriz Beatriz Barosa, que atualmente desempenha o papel de Ana Carolina.

Lando Norris e Luisinha apareceram juntos pela primeira vez num vídeo, publicado numa rede social, durante umas férias na Croácia. Norris, sempre muito discreto em relação à sua vida pessoal, numa comentou.

Entretanto, em novembro, a modelo celebrou o 22.º aniversário numa discoteca no Porto e o piloto não quis faltar. Na altura circularam várias fotografias nas redes sociais que mostravam o britânico presente no espaço noturno portuense, juntamente com amigos de Luisinha. Mais uma vez, nenhum dos dois assumiu o romance.

No início do ano, e depois de terminada mais uma época alucinante para o piloto, que terminou em sexto na classificação geral da Fórmula 1, Lando Norris decidiu assumir o estado civil de "comprometido" com uma bonita declaração nas redes sociais.

Norris colocou uma fotografia, tirada no deserdo do Dubai, e na qual aparece a beijar Luisinha. Na legenda pode ler-se: "O meu raio de sol". Carlos Sainz, piloto da Ferrari, comentou: "É oficial".