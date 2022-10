Kit Harington viu o PSG-Benfica e até tirou uma foto com Messi

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O ator de Game of Thrones marcou presença no Parque dos Príncipes.

Kit Harington, ator britânico que interpreta Jon Snow, umas das principais personagens da conhecida série Game of Thrones, marcou presença no Parque dos Príncipes para assistir ao PSG-Benfica, da quarta jornada da Liga dos Campeões.

O momento foi captado pela câmara quando decorria o minuto 76 e no fim do jogo Kit Harington aproveitou ainda para tirar uma fotografia com Lionel Messi e a esposa Antonella.

PSG e Benfica, recorde-se, empataram a um golo. Mbappé e João Mário marcaram de penálti.