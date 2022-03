Kevin-Prince Boateng numa série de televisão com Sylvester Stallone

Ligado contratualmente ao Hertha, explica que o argumento não terá a ver com futebol, mas sim com factos da sua vida privada.

Kevin-Prince Boateng está sempre a surpreender. Desta vez, o médio de 34 anos do Hertha Berlim prepara-se para fazer um mudança radical na carreira e experimentar a profissão de ator, certamente convencido de que o seu futuro passará pela sétima arte.

Em entrevista ao "Corriere della Sera", o internacional ganês revelou que está a preparar uma série sobre a sua vida e que contará com a presença do conhecido ator norte-americano Sylvester Stallone, o incontornável "Rambo", agora com 75 anos.

"Vai ser uma série de televisão inspirada na minha vida, mas não sobre futebol. Cresci sem pai, éramos muitos irmãos e eu saí de casa aos 15 anos, sem nada", referiu o médio, destacando ainda o papel que terá Stallone. "Pensámos nele para narrador. Mas vai participar numa pequena parte comigo", comentou.

O médio está ligado ao Hertha, participou em 14 partidas esta temporada, mas do seu currículo profissional fazem parte outros 11 clubes, entre os quais o Tottenham, o Dortmund, o Milan, o Barcelona, o Schalke e o Eintracht.

Em 2015, recorde-se, o médio nascido em Berlim esteve perto do Sporting, chegou a realizar exames médicos em Lisboa, mas a transferência não foi finalizada.

Divorciado de Melissa Satta, conhecida apresentadora de televisão, no ano passado o jogador criticou fortemente o meio-irmão Jérôme Boateng, central do Lyon, que fora acusado de violência doméstica por agredir a ex-namorada, Sherin, durante umas férias nas Caraíbas, em 2018. "Estou há muito distanciado do Jérôme. Aprecio e respeito a lei alemã. Não aceito a violência contra as mulheres. Não me identifico com as ações do meu irmão e por isso não tenho mais nada a ver com ele", afirmara ao "Bild".

Recorde-se que em 2021, Kasia Lenhardt, de 25 anos, também ex-namorada de Jérôme Boateng, apareceu morta num apartamento em Berlim.