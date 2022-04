Jornalista italiana revela "mentira" de Wanda Nara: "É uma história bem montada..."

Karina Lavícola coloca Wanda Nara, mulher de Mauro Icardi, novamente no centro da polémica, mas não por questões pessoais.

A jornalista italiana Karina Lavícola revelou, no programa "Os sócios do espetáculo", uma informação que deixa Wanda Nara, mulher de Mauro Icardi, novamente no centro da polémica.

De acordo com a jornalista, Wanda Nara não é, afinal, a agente do futebolista. "É mentira que [Wanda Nara] seja a representante de Mauro [Icardi]", começou por dizer em declarações no programa acima referido.

"É uma história bem montada que ela inventou para se dar importância, mas quando se trata de negociar, não é ela que se senta e negoceia. Isso é mentira", concluiu.

As informações sempre apontaram para que Mauro Icardi tivesse deixado aquele que foi o seu agente durante mais de 10 anos em outubro de 2015, passando a "pasta" a Wanda, com quem havia casado um ano antes.