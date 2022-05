Jorge Jesus voltou ao Brasil e "realizou um sonho": veja as imagens do técnico

Jorge Jesus no Carnaval do Rio

Antigo técnico do Benfica reencontrou velhos amigos e esteve no Sambódromo do Rio de Janeiro.

Com a sua passagem bem sucedida no Flamengo, Jorge Jesus deixou amigos e história no Brasil. Estes últimos dias foram de férias e de regresso para o técnico português, que recorreu ao seu Instagram para agradecer ao povo canarinho e assinalar o cumprir de um sonho.

""Colecione bons momentos e paixões. Voltei onde deixei bons amigos e realizei um sonho que tinha de criança. Fui finalmente ao Sambódromo ver pessoalmente aquilo que via na televisão quando era miúdo. Obrigado. Grande Rio Campeã 2022.", escreveu o técnico, na sua conta de Instagram.

Recorde-se que, já depois de sair do Benfica, no final do ano passado, Jorge Jesus foi associado a clubes brasileiros, não se conhecendo ainda oficialmente o próximo passo na carreira do treinador de 67 anos.

