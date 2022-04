Jack Grealish prestes a celebrar contrato histórico com a Gucci

A imprensa norte-americana fala num acordo de "sete dígitos"

O jornal The Guardian noticia esta segunda-feira que Jack Grealish, extremo do Manchester City, vai assinar um contrato de "sete dígitos" com a Gucci, tornando-se no primeiro jogador da história a ser embaixador da marca de roupa.

O valor comercial do internacional inglês disparou desde a mudança para o Man. City, no verão passado, que deixou 100 milhões de euros nos cofres do Aston Villa. Cliente habitual da marca, Grealish passará agora a ser pago para promover produtos da Gucci e ser a cara da mesma no mundo do futebol.