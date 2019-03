Ibrahimovic não esconde obsessão pelo IKEA e até recebeu presente vitalício

Sueco não esconde que é fã dos móveis da marca, mas admite que é a mulher quem os monta. Ainda assim, o IKEA respondeu à declaração de amor de Ibrahimovic com um presente

Zlatan Ibrahimovic é um dos jogadores de futebol mais ricos do mundo, mas não dispensa uma boa visita ao IKEA. A companhia sueca, conhecida pelos móveis em conta e de fácil montagem, foi apanhada de surpresa com as declarações do avançado dos LA Galaxy no programa de Jimmy Kimmel, onde este assumiu ter uma obsessão com o IKEA.

"A minha esposa e eu comprámos uma casa sem móveis, por isso fomos até ao IKEA para comprar alguns. Foi aí que o meu empresário me disse: 'gente rica não compra móveis no IKEA'. E eu disse: 'pois não, mas as pessoas inteligentes sim'", contou o sueco. No entanto, quem monta os móveis não é o jogador. "Quem os monta é a minha esposa. É muito boa a fazê-lo e tem olho para a coisa", afirmou, entre risos.

As declarações de Ibrahimovic não passaram despercebidas à gigante sueca e esta respondeu nas redes sociais através de um presente vitalício. "Ei, Ibra. Ouvimos dizer que adoras o IKEA. Queremos oferecer-te almôndegas para o resto da vida. A sério, passa pela loja em Los Angeles antes do jogo ou quando quiseres e terás almôndegas de graça", pode ler-se.