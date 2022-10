Icardi fala da separação: "Wanda Nara é alvo de chacota em todo o mundo"

O futebolista Mauro Icardi e a modelo e empresária de jogadores Wanda Nara anunciaram que estão a tratar da separação. O avançado do Galatasaray recorreu ao Instagram para falar do assunto e deixar críticas à companheira.

Mauro Icardi e Wanda Nara estarão a tratar do divórcio e o avançado do Galatasaray veio a público falar do tema, garantindo, no entanto, que os dois ainda estão casados. O futebolista diz que a argentina, que é também empresária do dianteiro, é alvo de gozo em todo o mundo pelas declarações públicas que tem feito sobre o relacionamento do casal.

"Infelizmente, a Wanda Nara decidiu terminar a relação. Mas ainda estamos casados. Eu conheço-a mais do que ninguém. Sei o tipo de pessoa que ela é e sempre a defendi. Mas ela está a ser alvo de chacota em todo o mundo devido ao seu comportamento, às suas atitudes. Não estou disponível para continuar com isto e defender o indefensável", começou por dizer num direto na rede social Instagram.

"Vamos ver o que o futuro dita para nós. Vamos ver se ela continua assim ou se alguma coisa pode ser feita pelas crianças. Elas sabem o tipo de pai que eu sou, a forma como me comportei com elas, mesmo não sendo meus filhos. Mas amo-os como se fossem meus. Dei-lhes tudo, sei o tipo de pessoa que sou com eles", disse.

"Os miúdos estão zangados com ela pelo facto de ela tornar tudo isto [os desentendimentos com Icardi] público... Eu nunca fiz isso, mas se ela quer que assim seja, eu também o farei. O Valentino já tem 14 anos. Ele e os irmãos veem as notícias, têm Instagram, veem Youtube... e é óbvio que fazem perguntas sobre todas estas discussões", contou ainda o internacional argentino.