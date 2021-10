Icardi e Wanda num novo capítulo: "À noite vens pedir perdão. Em que ficamos?"

Casal vive uma crise conjugal. Avançado do PSG deixou uma publicação nas redes sociais... e depois apagou-a.

A relação entre Mauro Icardi e Wanda Nara tornou-se uma autêntica novela. O casal passa por uma crise conjugal, motivada pela aproximação do jogador à atriz Eugenia "China" Suárez, e com novos capítulos a cada diz que passa.

Muito se falou que o avançado o PSG tentou de tudo para uma reconciliação, mas eis que agora utiliza as redes sociais para "apimentar" ainda mais o assunto. O argentino publicou nas "stories" do Instagram uma imagem onde surge com a companheira e fazendo uma questão: "Quando estás em modo solteira no Instagram, mas à noite vens pedir perdão. Em que ficamos, Wanda Nara? Para mim não está claro", escreveu Icardi, numa publicação mais tarde apagada.

As últimas informações indicam que o argentino deixou de seguir Wanda Nara na referida rede social, mas também há quem equacione a possibilidade de ter sido a empresário a bloquear o jogador.

Icardi, 28 anos, cumpre a terceira época no PSG, com três golos marcados em 11 jogos até ao momento.