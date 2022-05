Guarda-redes vai representar a Bélgica na final da Eurovisão

Jéremie Makiese, de 21 anos, é guarda-redes do Excelsior Virton, equipa despromovida ao terceiro escalão belga

Na final da Eurovisão de 2022, quem representará a Bélgica será Jéremie Makiese, guarda-redes do Excelsior Virton, que esta temporada ficou em último na segunda divisão belga, não escapando à despromoção ao terceiro escalão.

O guardião, com a canção 'Miss You', venceu o concurso 'The Voice' da Bélgica no ano passado e, esta semana, passou as meias-finais e garantiu a presença na derradeira fase da Eurovisão, em que irá entrar no número 16.

O jovem, de 21 anos, assinou esta época um contrato profissional com o Virton e agora vai representar o próprio país na final da Eurovisão, marcada para este sábado.