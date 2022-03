Georgina Rodríguez deixa mensagem a Ronaldo no Dia do Pai: "Amamos-te até ao infinito"

Companheira do craque português fez questão de assinalar o dia nas redes sociais.

Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo, recorreu às redes sociais, este sábado, Dia do Pai, para deixar uma mensagem ao craque português.

"Todos os dias ao teu lado são felizes e especiais. Amamos-te até ao infinito. Obrigado por tanto, ao melhor pai do Mundo", escreveu Georgina.

A mensagem acompanhou uma série de fotografias do jogador do Manchester United com os filhos.