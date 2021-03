Georgina revela as tarefas domésticas que Cristiano Ronaldo está proibido de fazer

Georgina revelou aquilo que Cristiano Ronaldo não pode fazer em casa.

Georgina Rodríguez revelou em entrevista à Sportweek quais são as tarefas domésticas que Cristiano Ronaldo está proibido de fazer.

"Trocar uma lâmpada em nossa casa é quase impossível. O nosso pé é muito alto. Se fosses o Cristiano Ronaldo ias trocar uma lâmpada a quase seis metro do chão? É melhor não. Cuida-te e dedica-te a ser o melhor no que fazes. Eu cuido do resto. Faço tudo correr bem. Gosto de cuidar da minha casa e da minha família. Também temos um chef que prepara as nossas refeições, mas às vezes eu cozinho", disse a namorada do internacional português.

Georgina contou ainda que antes tinha vergonha de treinar com Cristiano Ronaldo, mas que isso já passou: "No início tive vergonha de treinar com ele, afinal é o Cristiano Ronaldo. Mas depois tudo mudou. Ele é a minha inspiração.".