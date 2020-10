Georgina, o Bugatti de Ronaldo e uma mensagem antes do França-Portugal

Companheira de Cristiano Ronaldo deixou mensagem no Instagram a poucas horas do embate entre Campeão do Mundo e Campeão da Europa.

França e Portugal defrontaram-se no domingo, em jogo da Liga das Nações que terminou com o empate, 0-0, entre Campeão do Mundo e Campeão da Europa, e Cristiano Ronaldo recebeu uma curiosa mensagem da companheira, Georgina Rodríguez, a poucas horas do embate.

A espanhola recorreu ao Instagram para publicar uma fotografia no Bugatti do jogador com uma mensagem para o internacional português.

"Atua normalmente que [o que quiseres] vem", escrever.