Georgina declara-se a Ronaldo: "Homem dos meus sonhos"

O casal fez uma viagem no jato privado

Georgina Rodríguez usou as redes sociais para se declara a Cristiano Ronaldo.

A empresária argentina partilhou algumas imagens de uma viagem que fez com o craque português, no seu jato privado, e escreveu na legenda: "Alguns dias atrás com o homem dos meus sonhos️".

Georgina, que estava grávida de gémeos, deu à luz em abril. No entanto, o menino acabou por não sobreviver. No dia 7 de maio, o casal apresentou Esmeralda.

Depois disto, o casal vai voltando aos poucos às redes sociais.