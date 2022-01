Garay e Tamara estão separados: "Chega um momento que estagnas como casal"

Apresentadora e ex-jogador do Benfica estão juntos há 12 anos

Foi através das fedes sociais que Tamara Gorro anunciu esta segunda-feira a separação com Ezequiel Garay, com que tem um relacionamento de 12 anos.

A apresentadora explicou num vídeo as razões para a separação com o ex-jogador do Benfica: "Chega um momento que estagnas como casal e restam duas opções: ou continuar e terminar com um desgaste que não tem solução, ou continuar porque há amor", afirmou, explicando que a decisão de separarem-se foi tomada com "a fé e a esperança de continuarmos juntos".