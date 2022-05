Fotografia de Andy Carroll com uma mulher na cama torna-se viral a duas semanas do casamento

Avançado mantém uma relação de longa data com Billi Mucklow, mãe dos seus dois filhos.

Andy Carroll, avançado do West Bromwich Albion, está envolvido num escândalo a duas semanas do casamento com Billi Mucklow, namorada de longa data e mãe dos dois filhos do jogador.

Uma fotografia do internacional inglês, com uma mulher numa cama após a despedida de solteiro no Dubai, tornou-se viral, podendo ser sinónimo de sarilhos para a relação de Carroll e Mucklow. A mulher que surge ao lado do jogador, Taylor Jane Wilkey, que também se fotografou num espelho com um robe com o nome de Andy Carrol, é administradora de um bar de um hotel no Dubai e já reagiu a toda a polémica, dizendo que nada de sexual se passou entre os dois, tendo sido apenas uma brincadeira.

"Eu não dormi com ele. (...) Foi um dia inteiro sempre a beber. Estávamos todos bêbedos. Quando voltámos à suíte do hotel do Andy [Carroll], pusemos alguma música, ele foi para a cama e adormeceu", começou por afirmar em declarações ao "The Sun".

"A fotografia que tirei foi uma brincadeira. Não aconteceu nada de sexual. Só nos divertimos", concluiu Taylor Jane Wilkey.