Filha de Maria Cerqueira Gomes em clima de romance com piloto de Fórmula 1

Pierre Gasly esteve no Porto e não escapou às objetivas indiscretas dos mais curiosos e que o apanharam em clima romântico com Francisca Cerqueira Gomes numa discoteca

Ao que parece, os pilotos de F1 andam encantados com as beldades portuguesas. Depois de recentemente Lando Norris, da Maclaren, ter assumido um relacionamento com a modelo portuense Luísa Barosa, surgem agora rumores que Pierre Gasly, piloto da AlphaTauri, anda encantado, com Francisca Cerqueira Gomes, filha da apresentadora de televisão Maria Cerqueira Gomes.

O francês, de 26 anos, esteve na cidade do Porto durante as férias da Páscoa e foi visto a divertir-se numa conhecida casa noturna onde, aliás, Lando Norris foi visto, pela primeira vez com Luisinha Barosa, em Novembro do ano passado.

Já há alguns meses que Gasly não publica nada nas redes sociais com a namorada Caterina Masetti Zannini, o que leva todos a desconfiar que a relação tenha terminado.

Entretanto, nas redes sociais foram publicadas várias fotos do piloto alegadamente com a jovem modelo num clima muito cúmplice.

A verdade é que ambos já se seguem nas redes sociais e a história promete ainda dar muito que falar...