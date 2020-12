Ex-namorada aponta o dedo a jogador do City: "Fez da minha vida um inferno"

Millie Savage, antiga companheira de John Stone, revela como terminou a relação entre ambos.

John Stones tem sentido dificuldades em afirmar-se como opção no Manchester City de Pep Guardiola, que foram acentuadas com a chegada do português Rúben Dias ao clube. Agora, além da fase menos boa que atravessa no plano desportivo, juntam-se as duras acusações da ex-namorada.

Citada pelo tabloide The Sun, Millie Savage recordou as palavras que lhe foram dirigidas pelo internacional inglês aquando do término da relação entre ambos.

"Antes do Mundial [de 2018], o John era apenas o John. Encantador, educado, falava com as pessoas. Éramos um casal de velhinhos, passeávamos os cães... Não fazíamos parte do mundo do espetáculo. Depois, teve uns excessos numa festa com os amigos e começou a beber em casa", relata a antiga companheira de Stones.

"Estávamos juntos há anos e o John sabia que sempre me quis casar. Perguntei-lhe por que razão ainda não nos tínhamos casado. Numa noite, disse-lhe: 'John, eu sei que ficas aborrecido quando menciono o tema do casamento, mas tens de entender o meu ponto de vista'. Não respondeu e depois disse: 'Olha, Millie, acabou. Não esou feliz. Não me sinto livre e já não te amo'", conta Millie Savage, mãe da filha do futebolista de 26 anos.

A ex-namorada de Stones acrescenta ainda que os últimos tempos têm sido complicados e aponta o dedo ao defensor do City:

"Os últimos dois anos têm sido um inferno. Não queria que ninguém passasse por isto. [Stones] Foi um idiota. Pensei que passaríamos a nossa vida juntos, mas tudo se converteu num inferno. (...) Os futebolistas são tratados como deuses e o John, depois do Mundial, deixou que a fama lhe subisse à cabeça. Para eles, as regras de uma vida normal são para passar por cima. Somos apenas mortais, na verdade é como cuidar de uma criança que não faz ideia de como funciona o mundo real", rematou Millie Savage.