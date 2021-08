Ex-mulher de Mahrez culpa transferência para o City: "A fama subiu-lhe à cabeça"

Em entrevista ao "The Sun", a cantora Rita Johal fez duras declarações contra o ex-marido Riyad Mahrez, jogador do Manchester City.

Riyad Mahrez, avançado do Manchester City, recebeu fortes críticas de Rita Johal, sua ex-mulher. Em entrevista ao jornal inglês "The Sun", a cantora afirmou que o argelino deixou de ser o pai com os pés no chão que era quando trocou o Leicester pela equipa de Guardiola.

"Riyad deixou a fama subir-lhe à cabeça. Ele mudou quando foi para o Manchester City", afirmou. "O Riyad amoroso, humilde e atencioso desapareceu. Ele parou de perguntar como tinha sido o meu dia e o que eu ia fazer, acho que me tornei a esposa chata de casa e ele tinha o estilo de vida deslumbrante longe de mim. Ele começou a ignorar-me", acrescentou.

"Conhecemo-nos em 2014 e eu não fazia ideia de quem ele era naquela altura. Mas era charmoso e gostei dele. Era muito amável, dizia sempre que eu era bonita, perguntava sobre a minha vida, fazia-me sentir especial. Ele dizia que me amava e que queria que eu fosse a mãe dos seus filhos", recorda-se Rita.

Mahrez é casado atualmente com Taylor Ward, modelo britânica de 23 anos. Com Rita ele tem duas filhas, Inaya e Ayla. A cantora diz que o jogador abandonou as crianças. "Deixou-me de repente, e colocou as culpas na pressão de jogar pelo Manchester City. Um dia, foi-se embora e hospedou-se num hotel. Ainda implorei para ele voltar, mas disse que não podia. Deixou a família... Deixou-nos. Escolheu outra vida", lamentou.

Por fim, Rita Johal afirmou que sentiu alívio pela esposa de Harry Kane pela falhanço da transferência para o City. "A mulher dele escapou com sorte", disse.