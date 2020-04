"Eu e o Dennis fizemos sexo em todo o lado... Acho que ele nunca se exercitou tanto"

A revelação de Carmen Electra, que corrobora uma frase anterior de Dennis Rodman.

Na ponta final dos anos 90, Dennis Rodman e Carmen Electra formavam um dos casais sensação dos Estados Unidos.

O então basquetebolista dos Chicago Bulls e a modelo viveram uma relação fugaz, mas intensa, de acordo com os depoimentos de ambos. Algo que foi explorado pela série documental "The Last Dance", no episódio mais dedicado ao controverso ex-basquetebolista.

"Namorar com o Dennis era uma autêntica ocupação. (...) Mas não tenho arrependimentos. Eu via o lado emocional dele, que dizia 'ninguém me compreende'. Em algumas ocasiões, era muito sensível e depois tinha o lado mais romântico e divertido, do rapaz que adorava sair, beber e usar chapéus com penas", começou por referir Carmen Electra, em entrevista ao LA Times, recordando também um episódio carnal no centro de treinos dos Bulls.

"Num dia de folga deles, o Dennis disse que tinha uma surpresa para mim. Vendou-me os olhos e subimos para a mota dele. Quando me retirou a venda, estávamos no centro de treinos dos Bulls, no court central. Foi de loucos, como dois miúdos numa loja de guloseimas. Estávamos a comer gelados do frigorífico e a fazer sexo por todo o lado. No compartimento da fisioterapia, na sala do levantamento de pesos. E no court, claro. Para ser honesta, acho que ele nunca se exercitou tanto", atirou Carmen Electra.

De recordar que, anteriormente, Dennis Rodman havia dito que tinha feito sexo em várias partes do pavilhão onde a equipa de Chicago treinava.