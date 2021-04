"É difícil trabalhar com gente que olha e apalpa o teu rabo", diz namorada de Rossi

Francesca Sofia Novello diz mesmo que não guarda boas memórias do tempo em que trabalhou como hospederia no Mundial de motociclismo

A modelo italiana, Francesca Sofia Novello, que desde há quatro anos namora com Valentino Rossi, deu uma entrevista à Vanity Fair na qual, para além de falar da sua relação com Il Dottore, denunciou os abusos sofridos enquanto trabalhava como hospedeira no Campeonato do Mundo de motociclismo.

Francesca Sofia Novello diz mesmo que não guarda boas memórias desse período: "É um ambiente masculino. Tens que impor-te. Não se pode ser apenas uma cara sorridente. É preciso aprender a ser respeitada. Se formos apenas bonitas e estúpidas, estamos acabadas", pode ler-se.

Francesca revela, a dado momento, como as modelos eram mal tratados por muitas pessoas no Mundial de motociclismo e fala até de abusos: "Faz parte do jogo, acontece. Aos 19 anos não foi fácil trabalhar com pessoas que olhavam para o teu rabo quando passavas e que o apalpavam quando tiravas uma fotografia com elas", referiu..

O modelo assume na entrevista que namorar com Valentino Rossi abriu-lhe portas profissionais: "Se tens um homem importante a teu lado, é quase inevitável. Mas, estou feliz por ter continuado a trabalhar, tanto quanto posso, sem usar o seu nome. É verdade que sem o Valentino não teria alcançado a popularidade que tenho hoje, mas na minha carreira teria feito as mesmas coisas. Teria demorado mais tempo, apenas".