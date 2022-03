Dolores Aveiro agradece "camisola bem suada e ainda com o cheiro do guerreiro" Cristiano Ronaldo

Mãe de Cristiano Ronaldo assistiu ao Portugal-Macedónia do Norte e recebeu a camisola de jogo do filho.

Dolores Aveiro publicou nas redes sociais uma fotografia em que aparece com a camisola que Cristiano Ronaldo utilizou no Portugal-Macedónia do Norte, na terça-feira. A mãe do avançado assistiu ao jogo nas bancadas do Estádio do Dragão e foi presenteada no fim.

"Parabéns a Portugal pela vitória e pela passagem ao Mundial. Obrigado ao meu menino pela camisola que está bem suada e ainda com o cheiro do meu guerreiro", escreveu Dolores Aveiro no Instagram.