Detalhes do encontro entre Icardi e atriz são já conhecidos por Wanda e pelo balneário do PSG

Novela entre avançado argentino e ainda esposa continua a fazer correr muita tinta

A história dos problemas conjugais entre Mauro Icardi e a empresária Wanda Nara vai conhecendo mais capítulos com o passar das semanas. Desta vez, o próprio balneário do PSG está metido na discussão.

Segundo a jornalista que ajudou a tornar pública a suposta traição de Icardi com Eugenia Suárez, o internacional argentino terá sido obrigado a contar os detalhes do encontro com a atriz à ainda esposa Wanda Nara e ao balneário do PSG, que tem bombardeado o colega de equipa com questões acerca do caso.

A jornalista contou ainda que o encontro entre Icardi e a atriz contou com a ajuda do cunhado do jogador, que, alegadamente, terá dormido no carro para dar cobertura ao argentino.