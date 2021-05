Dele Alli e filha mais velha de Guardiola "apanhados" a beijar-se num bar em Londres

Jogador do Tottenham parece ter refeito a vida amorosa.

Dele Alli, depois de ver a sua relação com a modelo Ruby Mae terminar em fevereiro devido ao videojogo Fortnite, parece ter refeito a vida amorosa ao lado da filha mais velha de Pep Guardiola, María.

Os dois foram "apanhados" a beijar-se no bar com Cloud 9, em Londres. Segundo uma pessoa que estava numa mesa perto do casal, "Dele e María não pareciam ter preocupação nenhuma com o mundo. Não se importaram com o facto de poderem ser vistos a beijar-se em frente à cabine do DJ", contou ao "The Sun".

De acordo com as mesmas informações, o jogador do Tottenham e a filha mais velha do treinador do Manchester City e Cristina Serra conheceram-se em abril, e foram vistos sentados num banco, onde se beijaram e abraçaram.

Dele Alli não vive, no entanto, a melhor fase em termos desportivos, levando apenas três golos marcados em 26 jogos disputados pelos spurs esta época.