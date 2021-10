Cristiano Ronaldo vai ter mais um filho, avança revista espanhola

Pai de quatro filhos (dois rapazes e duas raparigas), o futebolista português Cristiano Ronaldo terá, segundo avança a revista espanhola "Hola', mais um rebento a juntar à alargada família.

A publicação do país-vizinho refere que a companheira do craque do Manchester United, Georgina Rodríguez, com quem Ronaldo já teve uma filha (Alana Martins), está grávida de doze semanas.

Além de Alana Martins, Ronaldo é pai dos gémeos Eva e Mateo e de Cristiano Ronaldo Júnior. A identidade da mãe biológica destes três filhos nunca foi conhecida.