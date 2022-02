Cristiano Ronaldo celebra o 37.º aniversário e a família fala em "orgulho"

Ronaldo com a mãe Dolores

Um sábado especial para o craque português.

Cristiano Ronaldo celebra este sábado o 37.º aniversário e a mãe, Dolores Aveiro, assinalou a data com uma mensagem nas redes sociais.

"Parabéns filho, que tenhas um dia muito feliz e que este dia se repita por muitos anos. Beijinhos", escreveu nas redes sociais.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Maria Dolores (@doloresaveiroofficial)

"Amo-te muito meu irmão, já sabes disso. O resto já te disse pelo telefone. Então por aqui só presto a minha homenagem com umas singelas palavras, mas que são ditas com o maior orgulho ao homem que mais admiro no mundo. Que Deus te abençoe meu irmão e te cuide todos os dias da tua vida. Feliz aniversário", escreveu, por seu lado, a irmã Kátia.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Katia Aveiro (@katiaaveirooficial)

Elma, outra irmã do craque português, também deixou umas palavras nas redes sociais.