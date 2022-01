Companheira de Manafá desmaiou devido à lesão do jogador: "Na saúde e na doença..."

Jéssica Jeremias não aguentou ver o companheiro cheio de dores após a lesão no clássico FC Porto-Benfica, a contar para o campeonato [vitória dos azuis e brancos por 3-1].

Jéssica Jeremias, companheira de Wilson Manafá, jogador do FC Porto, em sessão de perguntas e respostas nas histórias do Instagram, foi questionada sobre se tinha sido suturada no queixo [aparece com um curativo nessa zona].

A resposta foi afirmativa e veio acompanhada da explicação do sucedido: desmaiou ao ver o defesa dos "dragões" cheio de dores após a lesão sofrida no clássico com o Benfica, a contar para o campeonato [vitória dos azuis e brancos por 3-1].

"Levei [pontos]. Abri o queixo e tive de ser suturada, isto tudo na noite em que o Wilson [Manafá] também se lesionou", começou por responder, antes de explicar:

"Sou sensível a tudo o que seja sangue ou situações mais delicadas. Quando estive com ele logo após se ter lesionado, comecei a passar mal por vê-lo cheio de dores e não conseguir fazer nada. Para não atrapalhar, fui-me afastando para ver se me sentia melhor, até que desmaiei desamparada. Posto isto, estamos juntos na saúde e na doença."