Caso Hamraoui com novas consequências: esposa de Abidal pede divórcio

Segundo informou esta sexta-feira a advogada Jennifer Losada, através de um comunicado.

O alegado envolvimento de Eric Abidal na agressão a Kheira Hamraoui, jogadora do PSG, já teve implicações na vida pessoal do antigo lateral francês, que passou, por exemplo, pelo Barcelona.

Isto porque a esposa Hayet Abidal vai avançar com um pedido de divórcio, segundo informou esta sexta-feira a advogada Jennifer Losada, através de um comunicado. "Forçada pelas circunstâncias e com aversão ao "caso Hamraoui", Hayet Abidal vai pedir o divórcio. Depois de a Promotora de Versalhes ter revelado que o cartão de telemóvel da jogadora estava em nome do seu marido Eric Abidal, este confessou que tinha um relacionamento adúltero com a 'Madame' Hamraoui", pode ler-se, acrescentando que Hayet "espera poder limpar a sua honra e reputação, prejudicadas pelos rumores e reitera o seu desejo de ser ouvida o quanto antes, num caso que já provocou várias vítimas colaterais."

Recorde-se que o jornal "Le Monde" revelou que o antigo internacional francês pode ter orquestrado a situação, devido a uma alegada vingança pessoal contra a jogadora, com a qual manteve uma relação amorosa entre 2018 e 2020. Aminata Diallo, colega de equipa, chegou a estar detida, mas foi ilibada.

Kheira Hamraoui foi agredida nas pernas por dois homens, que tinham uma barra de ferro.