Casillas reage aos rumores sobre alegada relação com Shakira

Antigo guarda-redes espanhol recorreu às redes sociais.

Iker Casillas, antigo guarda-redes do FC Porto, recorreu às redes sociais para evidenciar surpresa com os rumores que davam conta de uma alegada relação com Shakira. Através do Instagram, Casillas publicou partes de notícias que dão conta de uma aproximação entre o espanhol e a cantora colombiana, tendo por base uma informação que será falsa.

Casillas, recorde-se, viu terminada a relação com Sara Carbonero e Shakira separou-se recentemente de Gerard Piqué, central do Barcelona.

Outras celebridades já foram "associados" ao antigo internacional espanhol, como Rocío Osorno, Alejandra Onieva, María José Camacho e Melyssa Pinto, mulheres com quem manterá, apenas, uma relação de amizade.