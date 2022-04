Casillas mantém a forma física e nem Luís Figo ficou indiferente à imagem

Publicação do antigo guarda-redes nas redes sociais.

Iker Casillas, antigo guarda-redes internacional espanhol que brilhou no Real Madrid e FC Porto, publicou uma imagem nas redes sociais na qual surge a manter a forma com dois pesos. "Não tenho o corpo mais musculado, mas isso nunca me importou. Interessa-me que quero cuidar dele", escreveu no Instagram.

Foram muitas as reações à publicação de Casillas, entre elas de antigos companheiros de equipa, como Luís Figo, com quem partilhou o balneário no Real Madrid. "Estás a caminho da grande forma", escreveu o antigo internacional português.