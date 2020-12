Casillas comenta beijo a Sara Carbonero no Mundial 2010: "Agora temos vergonha"

Iker Casillas protagonizou um momento que marcou a sua carreira quando, depois de vencer o Mundial 2010, beijou Sara Carbonero em direto.

No quarto episódio do documentário "Colgar las alas", emitido pela Movistar+, Iker Casillas e Sara Carbonero comentaram um momento que marcou as suas carreiras: o beijo do guarda-redes à jornalista depois de vencer o Mundial 2010.

"Foi muito romântico e muito bonito, mas agora temos vergonha ao ver", reconheceram ambos.

Casillas admitiu que a emoção do momento fez com que perdesse a compostura: "Porque a história que tínhamos era dali, tudo parecia uma espécie de 'Big Brother' e foi um ato impulsivo naquele momento", explicou, enquanto que Sara admitiu que no avião de regresso começaram a ter consciência da repercurssão que o gesto tinha tido.