Casamento de Jesé foi excêntrico e chegou aos 760 mil euros

Entre festa, músico convidado e carro oferecido à esposa

O ex-Sporting Jesé Rodriguez voltou a estar nas bocas do mundo nos últimos dias graças ao seu casamento com Aurah Ruiz, numa cerimónia excêntrica e com todos os luxos que, segundo revela o jornal La Provincia, teve um custo total de 600 mil euros. O valor engorda devido ao Mercedes que Jesé ofereceu a sua nova esposa, avaliado em 160 mil euros.

A cerimónia, realizada em Las Palmas e com 150 convidados, começou no Perchel Beach Clu, de David Silva, e prosseguiu no Lopesan Baobab Resort. Contou com fogo de artificio, um artista musical, Dalex, com cachet e viagem de avião privado paga pelo novo jogador do Ankaraguçu, além de outros luxos.

Jesé, recorde-se, jogou ainda no Paris Saint-Germain e no Real Madrid, entre outros.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por AURAH RUIZ (@aurah.ruiz)