Brooklyn Beckham, filho do antigo craque, casou e a prenda do clã foi astronómica

Casamento de Brooklyn Beckham, filho mais velho do antigo craque

Jaguar XK140, oferecido pelos pais ao filho mais velho, está avaliado em quase 500 mil euros

Aos 23 anos, Brooklyn Beckham, filho mais velho do antigo craque, casou com Nicola Peltz. A cerimónia custou uma pequena fortuna, mas é a prenda dos pais do noivo que vai causando sensação na imprensa.

Victoria e David Beckham não olharam a meios para assinalar a data especial do filho, oferecendo a Brooklyn um Jaguar XK140, de 1954, avaliado em quase 500 mil euros.

Celebrado em Palm Beach, na Florida, o casamento do filho de David Beckham terá custado, segundo a imprensa, três milhões e meio de euros.