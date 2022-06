Ballack começa namoro com uma das melhores amigas do falecido filho

O antigo futebolista alemão começou a namorar com Sophia Schneiderhan, modelo 24 anos mais nova.

Michael Ballack, antigo jogador de futebol, de 45 anos, começou a namorar com Sophia Schneiderhan, modelo de 21 anos. De acordo com o jornal alemão Bild, a jovem era uma das melhores amigas de Emilio Ballack, filho do ex-Chelsea e Bayern que morreu no verão passado, com 18 anos.

Depois do trágico acidente que vitimou Emilio, Michael e Sophia aproximaram-se e começaram a namorar, tendo já sido vistos publicamente em diversas ocasiões.

Ballack divorciou-se de Simone Lambe, com quem teve três filhos, em 2012.