A reação da esposa de Sérgio Oliveira à partida do jogador para Itália

Cristiana deixou um "até já" nas redes sociais. Oliveira vai realizar exames médicos e tornar-se reforço de inverno da Roma.

Sérgio Oliveira partiu na manhã desta quarta-feira para Itália, onde irá realizar exames médicos antes de assinar contrato com a Roma. O médio será reforço de inverno para a equipa de José Mourinho, num negócio cujos moldes O JOGO explica na edição impressa.

Cristiana, esposa do médio internacional português, deixou uma reação nas redes sociais. "Até já", escreveu no Instagram, numa imagem onde surge com a mão dado ao jogador.