A nova vida de Garay depois de colocar um ponto final na carreira

Ex-futebolista, que passou pelo Benfica, tem um novo projeto no ramo imobiliário.

Dois meses depois de ter anunciado o ponto final na carreira, Ezequiel Garay recorreu às redes sociais para dar a conhecer um novo projeto profissional, longe dos relvados. O antigo central internacional argentino, que passou pelo Benfica, aposta no ramo imobiliário, convertendo-se em promotor de vivendas de luxo.

"Apresento-vos aqui a minha nova etapa. Um grande projeto no qual venho a trabalhar há dois anos com muito entusiasmo. Todos temos sonhos na vida e eu tenho um que hoje posso dizer que se tornou realidade: Gargor Luxury State", surge escrito no Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ezequiel Garay (@ezequielgaray24)

A urbanização "Los altos Argentinos" está a ser construída em Valência, onde Garay terminou a carreira, muito perto de onde resiste o agora ex-futebolista.