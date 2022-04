Loris Karius dedicou-se ao ginásio e apresenta uma incrível transformação física

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Guarda-redes alemão, sem oportunidades no Liverpool, tem-se dedicado ao ginásio.

Loris Karius viveu, em Kiev, uma noite para esquecer, em 2018, na final da Liga dos Campeões. Na altura guarda-redes titular do Liverpool, o alemão comprometeu em dois dos três golos que os "reds" sofreram frente ao Real Madrid, que acabou por vencer por 3-1, tendo saído em lágrimas do relvado.

Desde então, foram-se somando cedências [Besiktas e Union Berlim] e erros atrás de erros. Agora de regresso às fileiras do clube inglês, Karius ainda não foi convocado por Jurgen Klopp para qualquer jogo oficial, tendo-se dedicado ao ginásio. E foi numa das mais recentes publicações do guardião que se pôde verificar a incrível transformação física que tem levado a cabo.

Muitos seguidores não deixaram passar a condição física do jogador em branco. "Besta", "Terminator" e "os erros tornam-te mais forte" foram alguns dos comentários da fotografia em que o alemão aparece junto a uma frase motivacional ("Não sonhes com isso, treina para isso"), que legendou com "uma tarde bem passada". "Quando vês os resultados, torna-se um vício", havia afirmado Karius há algumas semanas.