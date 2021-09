A dieta de Beckham aos 46 anos: quatro refeições por dia e "fitness snacking"

David Beckham soma já 46 anos, mas a verdade é que a forma física do antigo craque inglês continua a ser invejável para muitos jovens e a arrancar suspiros a muitas fãs.

Mas, qual o segredo? De acordo com o jornal AS, alimentação cuidada e... "fitness snacking".

Deve estar então a questionar-se sobre o segundo termo. Pois bem, o diário desportivo espanhol também explica: rotinas curtas de exercício ao longo do dia, com períodos de descanso entre diversas atividades, que se dividem em três sessões diferentes.

A primeira consiste num aquecimento, com cinco séries de sled push (empurrar uma "máquina" com pesos) em 50 metros, 40 abdominais, 20 agachamentos com halteres e 10 flexões também com halteres.

Já a segunda ronda de exercícios, o segundo "snack", começa com alongamentos de 10 a 20 minutos, seguidos de cinco série de 40 agachamentos com salto, 30 abdominais, 10 burpees e 20 elevações das pernas.

A terceira "fase" consiste em fazer entre 40 a 60 minutos de trabalho cardiovascular (mais vulgarmente designado por "cardio"), que pode ser feito em bicicleta, passadeira, subida de escadas, entre outros.

Também a alimentação é um ponto importante na vida do antigo craque.

Beckham prefere alimentos como frango, peixe, saladas verdes, couve-flor, ovos, legumes, nozes, iogurte, e azeite, sendo que não come pão branco, cereais, arroz, alimentos processados, fast-food e evita gorduras. Faz quatro refeições: pequeno-almoço, à base de omelete com queijo, lanche a meio da manhã, almoço e um jantar leve.