Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly: um caso cada vez mais sério

A filha da apresentadora de televisão Maria Cerqueira Gomes está apaixonada pelo piloto de F1

Apesar de ainda não terem assumido publicamente uma relação, Pierre Gasly, piloto de Fórmula 1 da AlphaTauri, e Kika Cerqueira Gomes, modelo portuguesa, estão cada vez mais próximos e comprometidos.

Os dois já não se escondem e são vários os eventos em que são 'apanhados' juntos. No passado dia 16 estiveram nas bancadas do Parque dos Príncipes a assistir ao PSG-Marselha (1-0), e o clima de romance esteve no ar.

No dia seguinte, Gasly e Kika também estiveram juntos na cerimónia da Bola de Ouro.