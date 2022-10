Hexacampeã mundial de jiu-jitsu tem conta no FanTime: "Pago as minhas contas com o conteúdo adulto"

A lutadora brasileira, de 32 anos, foi seis vezes campeã do Mundo de jiu-jitsu

Hexacampeã de jiu-jitsu, Talita Alencar tem dominado as adversárias ringue, mas isso não lhe bastou. Há cinco anos aderiu ao site para adultos FanTime, em tudo parecido ao famoso Only Fans, acabando surpreendida com os resultados da exposição.

"Pago minhas contas com o conteúdo adulto. Eu ganho muito mais com o FanTime que no jiu-jitsu", disse Talita em entrevista ao portal brasileiro UOL.

"Se vivesse só do jiu-jitsu como fazia há cinco anos, faria 10 mil doláres em cada eventp, incluindo a luta e conferências. Se comparar esse valor com uma semana de trabalho no FanTime ganho muito mais", acrescentou.

"Aqui nos Estados Unidos é diferente. Eu começo com algo estilo Instagram, mostrando um pouquinho, só sensualizando. Não faço porno, até pela vida de atleta", disse, explicando as consequências que esta opção teve na sua vida pessoal.

"A minha mã falou-me das 'fotos que eu estava a publicar' e respondi: 'Mãe, estou a desbravar uma área que não tiveste oportunidade de fazer'. Eu não quero saber do preconceito de que as pessoas falam. Surgem piadinhas, mas não ligo porque crio uma série de oportunidades para a minha vida", disse ainda.