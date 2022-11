Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, foi pai. O primeiro filho chama-se Tomás

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Tomás nasceu na quinta-feira, no mesmo dia em que o guarda-redes do FC Porto foi convocado para o Mundial

A viver um grande momento no FC Porto e convocado para o Mundial do Catar, o guarda-redes deu as boas-vindas a Tomás, o primeiro filho da relação com Catarina Machado.

O mais recente membro da família nasceu na quinta-feira, no mesmo dia em que o guarda-redes viu confirmada a presença no Mundial do Catar, o primeiro da carreira.