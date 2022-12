Casamento de Adriano Imperador durou 24 dias. Brasil-Suíça foi a gota de água

O antigo futebolista brasileiro e Micaela Mesquita terão terminado a relação ao fim de 24 dias. Uma forte discussão após Adriano ter ido ver o Brasil-Suíça com amigos (só voltou a casa dois dias depois), terá sido a gota de água.

O casamento de Adriano Imperador com a cabeleireira Micaela Mesquita chegou ao fim 24 dias depois. Segundo o jornal brasileiro Extra, o casal teve uma forte discussão e decidiu terminar a relação.

O motivo do desentendimento teve a ver com futebol. O antigo craque da seleção canarinha viajou para a Vila Cruzeiro, uma favela no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, para assistir ao jogo entre o Brasil e a Suíça, da segunda jornada da fase de grupos do Mundial'2022, com amigos. Mas só voltou a casa dois dias depois. Segundo a publicação, a companheira do antigo avançado não gostou da atitude do marido e não aceitou o pedido de desculpas.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Adriano imperador (@adrianoimperador)

Os dois deixaram de se seguir na rede social Instagram e Micaela Mesquita apagou todas as fotografias que tinha com o ex-futebolista.

O relacionamento sempre foi algo conturbado. Desde 2015, o casal separou-se por cinco vezes.