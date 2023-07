Ex-namorada de Reguillón será a nova paixão de João Félix

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O facto de João Félix e Marta Díaz terem estado de férias em Ibiza ajudou a "fundamentar" as suspeitas.

Uma troca de "likes" na rede social Instagram chamou a atenção da imprensa espanhola, que agora suspeita que João Félix tem, de novo, o coração ocupado, E tudo depois de passado um mês de Margarida Corceiro ter anunciado o ponto final na relação com o futebolista.

Em Espanha avança-se com a possibilidade de Félix estar numa relação com Marta Díaz. Mas, quem é Marta Díaz? Ora, é uma conhecida influencer espanhola que recentemente trocou a relação com Sergio Reguillón, jogador espanhol cujo passe pertence ao Tottenham, embora esta informação não tenha sido oficializada.

