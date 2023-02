Esposa de Dani Alves recebe carta anónima: "Obrigada pelas palavras"

Joana Sanz perdeu a mãe e o marido está detido acusado de violação.

Joana Sanz, esposa de Dani Alves, vive um momento delicado, não só devido à morte da mãe, mas também pela acusação de violação que enfrenta o marido Dani Alves. Nas redes sociais, divulgou uma carta enviada por parte de uma pessoa anónima, que assinou com o nome Alberto Sanz.

"Não sei quem és, mas muito obrigada pelas tuas palavras. Oxalá as pessoas escrevessem cartas mais vezes. Perdemos esse hábito tão bonito por causa da tecnologia. Obrigado por tanto apoio", respondeu Joana.

"Querida Joana. Escrevo-te para te dar o meu apoio e as minhas orações. Gosto de rezar e rezo muito por ti e pela tua mãe. Também perdi o meu pai há pouco tempo devido a um tumor", pode ler-se na referida carta.

"Quero dizer-te que não estás só. A tua mãe acompanha-te e o espírito dela guia-te. A vida é maravilhosa e acabas de a começar. Estou certo de que vai superar a dificuldade que deus te apresentou", acrescenta.

A imprensa espanhola, recorde-se, deu como certo o divórcio entre Joana Sanz e Dani Alves, garantindo que o mesmo não foi ainda oficializado tendo em conta o momento delicado que também vive o lateral brasileiro.

Dani Alves, que esteve no Mundia'l2022, no Catar, teve uma carreira de sucesso em Barcelona, tendo também representado Juventus e Paris Saint-Germain, entre outros, numa carreira repleta de sucessos, que o levou a ser o jogador mais titulado do mundo, com 42 troféus.

O internacional brasileiro estava de férias em Barcelona quando se deu a alegada violação numa discoteca daquela cidade.

Por causa deste caso, o Pumas, clube que Dani Alves representava, rescindiu contrato com o jogador e exige uma indemnização. Alguns patrocinadores também finalizar ligação ao brasileiro.