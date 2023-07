Doença de Wanda Nara pode levar Icardi ao futebol argentino

Mulher e mãe dos seus filhos, que vive na Argentina por motivos profissionais, foi diagnosticada com leucemia. Icardi é fã do Newell's e os rumores já começam a ganhar volume

Após a notícia de que Wanda Nara foi diagnosticada com leucemia, agora surge a informação de que o seu estado de saúde poderá levar Mauro Icardi para o futebol argentino.

O avançado do PSG fez uma boa época no Galatasaray (23 golos e oito assistências em 26 jogos), onde esteve emprestado, e teria já acordo para permanecer no emblema turco.

Contudo, poderá forçar a ida para a Argentina para estar perto da mulher e mãe dos seus filhos, que se mudou para Buenos Aires há meses por motivos profissionais (um dos filhos juntou-se às equipas jovens do River Plate). Vários meios afirmam que Icardi tentará uma cedência de curta duração a um clube argentino, com o Newell's como o melhor colocado. Natural de Rosário (rumou a Espanha com apenas nove anos), é fã do Newell's e já foi visto várias vezes com a camisola do clube.

Wanda Nara assumiu publicamente que tinha uma doença, mas não confirmou tratar-se de leucemia, mostrando-se incomodada por a informação ter sido tornada pública por um jornalista argentino.